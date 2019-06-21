شكرا لقرائتكم خبر عن ”عبدالملك” يوجه رسالة هامة إلى قيادات محافظة ”شبوة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد رئيس الحكومة معين عبدالملك بـ”حكمة” قيادات شبوة (شرق البلاد)، في اعادة الامن والسكينة إلى المحافظة عقب انهاء التوتر الذي ساد بين اللواء 21 الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات.

وقال عبدالملك في حسابه على “تويتر”: “حكمة قيادات شبوة ورجال الأمن والجيش مكننا من استعادة الأمن والسكينة”.

وأضاف عبدالملك “ينبغي على الجميع مهما تباينت اتجاهاتهم استشعار مسؤوليتهم الوطنية والحفاظ على الاستقرار الذي سيمكن الحكومة من تحسين الأوضاع والاقتصاد وبناء المؤسسات، مؤكداً أن ذلك “هو المسار الأسلم لإنهاء الانقلاب والحفاظ على وحدةالبلاد وسيادتها”.

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وأقرت لجنة الوساطة في محافظة شبوة (شرق البلاد)، أمس، عدة نقاط لإحلال السلام في المحافظة التي شهدت توتراً اشتباكات قوات النخبة الشبوانية من جهة وقوات اللواء 21 الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال مصدر قبلي في تصريح خاص لـ”المشهد اليمني” إن أهم بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها وقف إطلاق النار وبشكل فوري، وانسحاب كافة القوات إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل يوم الاثنين”.

وأضاف المصدر: “كما تم الاتفاق على رفع كل الاستحداثات الجديدة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة”.

وشهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، امي، مواجهات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة اماراتيا وقوات اللواء 21 مدرع الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، على خلفية السيطرة على المؤسسات والمقار الحكومية.