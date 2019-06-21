شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي قوي على التمرد الإماراتي في شبوة وسقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان إن من يعبث في المحافظات اليمنية الجنوبية يخدم المشروع الإيراني ويعمل ضد التحالف العربي وأهدافه.

وأضاف القبلان في مقابلة على قناة سهيل تابعها "محرر الصحوة نت" أن قيادة الشرعية اليمنية يفترض عليها أن تجرم العمل خارج أهداف التحالف ولو تطلب الأمر إلى اجراء محاكمة عسكرية للمخالفين لهذه الأهداف.

ودعا القبلان التحالف العربي إلى إجراء مراجعة آنية ودقيقة بين الدول المنضوية في التحالف لتصويب العمل خدمة لأهداف التحالف العربي.

وذكر القبلان أن المملكة العربية السعودية لن تحيد عن الهدف الأساسي في اليمن، وأنها صمام الأمان في عمل التحالف.

وقال إن المملكة لا تقبل بهذه التصرفات التي وصفها "بالمهازل" المضادة للشرعية، مؤكداً أن المملكة ليست لديها أي أهداف أخرى في اليمن لا يمين ولا يسار.

وشهدت مؤخراً محافظتي "شبوة وسقطرى" أحداث مسلحة قادتها مليشيا خارجة عن القانون، بهدف السيطرة على مؤسسات الدولة.

المحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان @TurkiGoblan لقناة سهيل: من يعبث بجنوب اليمن هو يخدم المشروع #الإيراني ويعمل ضد #التحالف#سهيل #اليمن

اتبع الرابط لمشاهدة الحلقة كاملةhttps://t.co/wu89juvELK pic.twitter.com/0wxaDEqJGk — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) June 21, 2019

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قناة سهيل الفضائية✔@suhailchannel

المحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان @TurkiGoblan لقناة سهيل: من يعبث بجنوب اليمن هو يخدم المشروع #الإيراني ويعمل ضد #التحالف#سهيل #اليمن

اتبع الرابط لمشاهدة الحلقة كاملة

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المحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان @TurkiGoblan لقناة سهيل: من يعبث بجنوب اليمن هو يخدم المشروع #الإيراني ويعمل ضد #التحالف#سهيل #اليمن

اتبع الرابط لمشاهدة الحلقة كاملةhttps://t.co/wu89juvELK pic.twitter.com/0wxaDEqJGk — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) June 21, 2019

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المحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان @TurkiGoblan لقناة سهيل: من يعبث بجنوب اليمن هو يخدم المشروع #الإيراني ويعمل ضد #التحالف#سهيل #اليمن

اتبع الرابط لمشاهدة الحلقة كاملةhttps://t.co/wu89juvELK pic.twitter.com/0wxaDEqJGk — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) June 21, 2019

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