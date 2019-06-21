مأرب: المعالم التاريخية تستقبل أكثر من 200 ألف زائر خلال إجازة العيد

قدر مكتب السياحة بمحافظة مأرب عدد الزوار للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية خلال إجازة عيد الفطر بأكثر من 200 ألف زائر.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "شبأ" عن نائب مدير المكتب ياسر الأغبري قوله، إن الزوار قضوا إجازتهم العيدية متنقلين بين حاجز سد مأرب التاريخي والسد التحويلي ومأرب القديمة ومعبدي برآن وأوام والاستمتاع بالسياحة الصحراوية في منطقة رملة الجرداء، كمتنفسات طبيعية مفتوحة في ظل غياب الحدائق والمتنفسات الترفيهية.
ولفت إلى أن التنوع السياحي والإرث الحضاري والتاريخي الذي تزخر به المحافظة وحالة الأمن والاستقرار فيها عوامل هامة ساهمت في ارتفاع معدل الإقبال اليومي والموسمي..
وأشار إلى أن مكتب السياحة لديه العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع السياحي وتنظيمه والارتقاء بالخدمات السياحية وتنشيط السياحة الداخلية.
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