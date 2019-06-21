الكثيري يبحث مع "الصليب الاحمر" تدخلاتها الانسانية بوادي حضرموت

ورحب الكثيري بزيارة المنظمة الدولية للصليب الاحمر لمدينة سيئون للاطلاع عن قرب عن اوضاع مديريات وادي وصحراء حضرموت والتي فتحت ابوابها لكل اليمنيين النازحين من مناطق الحرب و الصراع بالبلاد .
ولفت الوكيل الكثيري الى توافد الكثير من النازحين الى الوادي شكل ضغطا كبير على الخدمات الاساسية التي تسعى السلطة المحلية الى استقرارها وفق الامكانيات المتوفرة . داعيا المنظمات الدولية الى القيام بتدخلات انسانية في مجالات " الصحة والتعليم والبنئ التحتية " لمساندة جهود السلطات المحلية لمواجهة التحديات التى تقف امامها للرفع من مستوئ الخدمات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب .
واعرب الوكيل الكثيري عن امله من ان تثمر الزيارة بمشاريع انسانية و حيوية في المستقبل القريب .
منوها الى ان سيئون ستحتضن في الايام القليلة القادمة حدث رياضيا عالمي يتمثل في البطولة العالمية للملاكمة العربيه للمحترفين.
مؤكدا بان الحدث الثاني بعد ان استضافة سيئون جلسة مجلس النواب الغير اعتيادية في ابريل الماضي .
من جهته عبر رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر عن اعجابه بما شاهده ولمسه بسيئون الاستقرار والتنظيم عكس طبيعة اهلها وحسن معاملاتهم مع اي شخص اخر.
منوها الى ان الصليب الأحمر سيدرس اهم تلك الاحتياجات لبلورتها الى خطط مدروسة مزمنة ستحضى بالتنفيذ ليستفيد منها النازحين والمجتمع المضيف.
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