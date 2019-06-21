حملة أمنية واسعة تستهدف تجار الممنوعات والخارجين عن القانون في المكلا

في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، حملة أمنية واسعة في عاصمة المحافظة المكلا، لضبط بائعي الممنوعات ومتعاطيها، والخارجين عن القانون، في عدد من أحياء ومناطق المدينة.

وتأتي الحملة الأمنية التي قادها المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي شخصيا، والمدعومة بقوات من مكافحة المخدرات والقوات الخاصة وقوات النجدة، من أجل تطهير المدينة من أوكار بيع الممنوعات وتعاطيها، وكذلك لضبط الخارجين عن القانون، ممن يقلقون أمن وسكينة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة التي شملت عدد كبير من أحياء المكلا، بدأ من خلف مستشفى البرج بالديس، والشوارع الداخلية لمنطقة الشرج، ومناطق جوار مستشفى الريان وخلف هايبر المستهلك، والكودة وشارع كورنيش الستين، وصولا إلى منطقتي الطويلة وجول الرماية في فوه، عن ضبط عدد من مروجي ومتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، وعدد من متعاطي الخمور وهم في حالة سكر، وكذلك ضبط عدد من باعة القات داخل المدينة، إلى جانب عدد من المخالفين للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات والمقبوض عليهم.

وأكد العميد منير التميمي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، الذي كان على رأس الحملة الأمنية ومعه قادة وضباط الأجهزة الأمنية المشاركة في الحمله، بأنها تأتي تلبية لاحتياجات المواطنين في عاصمة المحافظة، من أجل تعزيز حالة الأمن والسكينة التي ينعم بها المواطنون، وتخليص المدينة من أوكار تصنيع الخمور، وضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بشتى انواعها، والخارجين عن القانون.

وأكد العميد التميمي على أن مثل هذه الحملات ستستمر، ودون سابق اعلان، وستشمل جميع مديريات ومناطق المحافظة، وسيتم ايقاع أشد العقوبات في حق هؤلاء الذين يشكلون بؤرا اجرامية، من أجل فرض واحكام السيطرة الأمنية، وليعيش المواطنين ليس في العاصمة المكلا فحسب، إنما في عموم المحافظة تحت ظلال الأمن والأمان.