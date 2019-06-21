مصادر تكشف "لليمن العربي" سبب خروج خدمة الإنترنت عن مأرب

أفادت مصادر "لليمن العربي" أن خدمة الإنترنت بحافظة مأرب شمالي البلاد، خرجت عن الخدمة اليوم الجمعة. وقالت المصادر، إن سبب الإنقطاع ناجم عن قطع ألياف ضوئية بين صافر والعبر تسبب بخروج خدمة الانترنت". وأكدت المصادر "لليمن العربي"، أن الفرق الفنية توجهت لمكان الخلل لإصلاحه منذ لحظة تلقي البلاغ.

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