التحالف يعوض 113 مدنيا تضرروا من الضربات الجوية في اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تعويض دفعة من المتضررين المدنيين اليمنيين جراء الآثار الناتجة من الضربات العسكرية العرضية الخاطئة.
وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها ان الدفعة من تعويضات المتضررين شملت (٦) حوادث تم من خلالها تسليم عدد ١١٣ حالة تعويضات من المساعدات المالية الطوعية التي لحقت بهم في هذه الحوادث، وبمبلغ إجمالي قدره 2 مليون و593 ألف ريال سعودي. ولفت الى ان تسليم المساعدات جرى بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وعبر لجنة مشتركة خصصت لهذا الشأن لمراجعة سجل المتضررين والتأكد من صحة بيانات الأسماء المتضررة.
وبحسب البيان فإن الحوادث التي جرى تعويضها ، خيمة زفاف في قرية “الراقه بني قيس” بمحافظة حجة ، بئر مياه في قرية بيت سعدان ، مستشفى عبس في مدينة عبس، مصنع تعبئة مياه الشام في مدينة عبس، المجمع السكني بمديرية المخا في محافظة تعز، منزل في قرية دار صبر (دار النصر) بتعز.
وجددت قيادة التحالف حرصها الدائم والتزامها بقواعد الاشتباك وتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في تجنب استهداف المدنيين..
مؤكدا ان هذا الحوادث عادةً ما تكون نتيجة وقوع حادث عرضي أثناء عملية استهداف (هدف عسكري مشروع) لمليشيات الحوثي مما ينتج عنه وقوع أضرار بشرية ومادية.
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