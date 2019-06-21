الراصد الجوي باقروان يؤكد تراجع الحرارة خلال الأيام المقبلة في المكلا

أكد الراصد الجوي باقروان، أن درجة الحرارة خلال الفترة من 21 يونيو الى 24 يونيو، ستتراجع نسبيا.

وأوضح باقروان، أن التوقعات تشير الى تراجع وضعف نسبي في رياح الشديدة على ساحل حضرموت.

وقال الراصد الجوي محمد باقروان، في منشور له: "تبين التوقعات الى تراجع وضعف نسبي في رياح الكوس على ساحل حضرموت، بداء من اليوم الجمعة 21 يونيو الى يوم الأثنين 24 يونيو تعمل على أرتفاع مجدد لنسب الرطوبة والشعور بالحر ورتفاع درجات الحرارة، وتعتبر هذا الموجة هي الثانية وشبيهة بموجة حر السابقة الدي تأثرت بها مديريات ساحل حضرموت خلال الأسبوع الماضي".