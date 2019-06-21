مصرع 3 جنود وإصابة 4 آخرين إثر انفجار لغم بطقم عسكري بوادي حضرموت

لقي 3 جنود مصرعم وأصيب 4 آخرين بجروح، إثر انفجار لغم بطقم عسكري صباح اليوم، في منطقة منخر غربي القطن بوادي حضرموت. وأوضح شهود عيان للحادة، أن لغما انفجر أثناء مرور طقم عسكري تابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، أثناء مروره بخط هينن بالقطن. وأضاف الشهود أن الدورية كانت في مهمة لتمشيط منطقة منخر بالقطن، لاشتباههم بوجود عناصر إرهابية بالمنطقة هناك. وقال مصدر طبي في مستشفى سيئون العام أن 3 جنود قتلوا على الفور فيما أصيب 4 جنود حالة 3 منهم متوسطة وآخر خطيرة نقل على أثرها لغرفة العناية المشددة .

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