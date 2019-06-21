شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يهدد وزير في الحكومة الشرعية: سوف أقطع لسانك وأعلق جسدك عارياً في باب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد ما يسمى برئيس المجلس السياسي للمليشيات الحوثية مهدي المشاط وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية الدكتور محمد عسكر، بانه لو عاد الى اليمن فسوف يقطع لسانه ويعلق جسده عاريا في باب اليمن.

وقال المشاط في تصريحات نقلها موقع قناة المسيرة” إن الوزير عسكر هو الذي يتولى عملية تغطية الجرائم التي تحدث من قبل طائرات التحالف ، قائلا ان الناطق باسم التحالف يعترف بتلك الاخطاء بينما عسكر يقول انها ليست كذلك

تهديدات المشاط جاءت في اعقاب حديث الوزير عسكر الذي كشف في حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الحوثيون في حق الوطن والمواطن.

وقال عسكر المأساة كبيرة مازالت تجري على أرض اليمن، منذ أكثر من 4 سنوات لم تنقطع معاناتهم ما بين القتل والإصابة والمرض والجوع والقهر، لا يعرف الكثير منهم ما الذي يجري، ما بين مجتمع دولي متواطئ، ومصالح إقليمية لا تراعي أي من مبادئ حقوق الإنسان.10