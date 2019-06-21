شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث اميركي: يجب ألا تحصل طهران على موطئ قد في باب المندب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجع مبعوث أميركي، اليوم الجمعة، اندلاع صراع اقليمي في منطقة الشرق الاوسط في حال فشلت مساعي التصدي لإيران في اليمن، مؤكداً على ضرورة الا تحصل طهران على موطئ قدم في باب المندب.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، “إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن ‏فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط”.

واكد هوك الذي يزور السعودية حالياً، على أنه لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف هوك “من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد باب ‏المندب”، مضيفاً: “من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران، ونعيد أساليب الردع للمنطقة‎”.

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وقال هوك: “حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها”، مؤكداً ‏أن “العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن ‏هجمات مباشرة أو غير مباشرة‎”.

واعتبر هوك أن “إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل ‏التوتر”، منوهاً بأن مساعي واشنطن الدبلوماسية “لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على ‏دبلوماسيتنا بالدبلوماسية‎”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.