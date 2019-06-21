شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر استخباراتية : ترامب يوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق .. شاهد ما هو ’’السر " الذي اكتشفه قبل الضربة وتسبب في إيقاف العمليات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق لأن الرد لم يكن متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأميركي على "تويتر": "لست على عجلة من أمري بشأن إيران"، مشددا على أن طهران "لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبدا رغما عن أميركا، ورغما عن العالم".

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وأوضح أن الجيش الأميركي أعاد بناء قدراته، وأصبح الأفضل عالميا، في رسالة تهديد واضحة للنظام الإيراني.

وكشف أن إدارته فرضت المزيد من العقوبات القاسية على إيران، ليلة الخميس.

وأوضح أن الجيش الأميركي استعد لضرب 3 مواقع إيرانية، وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات، ورد جنرال بأنهم "150"، هنا تدخل ترمب وقال: أوقفوا الضربة، بحسب التغريدة المفصلة التي نشرها الرئيس الأميركي.



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز New York Times"، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي ترمب وافق على هجمات على بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ، ثم تراجع.