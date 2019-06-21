شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في رازح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي بحسب وكالة (سبأ) أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة “القد” وأجزاء واسعة من “جبل الحصن” في رازح غرب صعدة وتمكنوا من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الانقلاب وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.

