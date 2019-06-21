حضرموت: الأمن ينفذ حملة مكثفة لمواقع ترويج للمخدرات بمدينة المكلا حضرموت: يمن شباب نت الجمعة, 21 يونيو, 2019 - 04:16 مساءً [ قوت أمنية في المكلا أثناء حملة امنية على مناطق بيع المخدرات ] قالت مصادر أمنية "إن حملات أمنية مكثفة لمواقع أوكار بيع الخمور والحبوب والحشيش المخدر بالمكلا".



وبحسب "إعلام المحافظ"، فإن الحملات الأمنية بدأت بعد منتصف الليل خلف مستشفى البرج بديس المكلا والطويلة وجول الرماية بفوة.



وتأتي هذه الحملات استجابة لشكاوى المواطنين.



وأكدت قيادة الأمن أنها لن تسمح لمخرّبي المجتمع بالتطاول ونشر الرذيلة مطالبة بمساندة الجميع.

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت: الأمن ينفذ حملة مكثفة لمواقع ترويج للمخدرات بمدينة المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.