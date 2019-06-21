جمعية الصرافين اليمنيين تعلن رفع الإضراب

اعلنت جمعية الصرافين اليمنيين استئناف العمل على جميع الشبكات، بدءا من اليوم.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية ما يلي: بناءً على الإجتماعات والتواصل مع جميع المعنيين والذي كان آخرها الإجتماع مع جمعية البنوك، وبناءً على الوعود بتنفيذ المطالب فقد تم الاتفاق على تعليق الإضراب وإستئناف تشغيل الشبكات حتى 30 يونيو 2019م لمتابعة تنفيذ المطالب وتم إصدار بيان مشترك بذلك.

وكانت الجمعية دعت قبل يومين لاضراب شامل بسبب الاجراءات المفروضة من قبل الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية.