شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة قائد اللواء 21 من محاولة اغتيال بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا قائد عسكري بارز، اليوم، من محاولة اغتيال في منطقة العبيلات بمحافظة شبوة (شرق البلاد).

وقال مصدر مقرب من قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي، ان الاخير تفاجأ اثناء تفقده لأحد المواقع العسكرية التابعة للواء باطلاق نار من قبل مسلحين يتبعون ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، بحسب ما اورده موقع “المصدر اونلاين”.

وأوضح المصدر أن اشتباكات محدودة دارت بين مرافقي العولقي والمسلحين التابعين للانتقالي، عقب محاولة الاستهداف الفاشلة.

وتدخلت وساطة قبلية، امس، لانهاء نزاع اندلع الاثنين الماضي استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات اللواء 21 الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي وقوات النخبة الشبوانية الموالية للامارات.