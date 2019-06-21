شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تنشر لأول مرة عن أحداث 11سبتمبر وتدمير برجي التجارة العالمي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نُشرت مؤخراً على موقع “فليكر” لمشاركة الصور، صور جديدة لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، عثر عليها في أقراص مدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل.
ويُعتقد أن الصور التي يزيد عددها عن 2400 صورة التقطت بواسطة عامل بناء كان ضمن العاملين في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي.
وتشمل الألبومات الرقمية صوراً لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.
يُذكر أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، كانت عبارة عن هجمات شهدتها الولايات المتحدة، حيث اصطدمت طائرتا ركاب ببرجي مركز التجارة العالمي، واصطدمت أخرى بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، ما خلف حوالي 2973 قتيلاً وآلاف الجرحى.
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