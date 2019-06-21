شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي: لهذه الأسباب تتمسك ”المهرة” بالشرعية وترفض المشاريع الخارجية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، عن الأسباب التي دفعت بأنباء محافظة المهرة التمسك بالشرعية ورفض المشاريع الخارجية.

وقال كلشات: إن مواقف أبناء المهرة ثابتة من الشرعية من أجل أن لا تصل محافظة المهرة الى ما وصلت إليه اليوم عدن وسقطرى وشبوة ومايجري فيها من تمرد وإنقلاب على الدولة وللأسف بدعم ومباركة من يدعي أنه سوف ينهي انقلاب الحوثي ويعيد الشرعية حد تعبيره .

وقال في منشور على صفحته على الفيس بوك نجدد وقوفنا مع الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية ونؤكد رفضنا القاطع تشكيل أي تكوينات أمنية وعسكرية خارج مؤسسات الدولة.

وجاء تصريح الوكيل كلشات بالتزامن مع أحداث سقطرى وشبوة وما يحدث فيها من انقلاب علي مؤسسات الدولة.

