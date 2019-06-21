شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تتخذ اجراءات احترازية بشأن الحرب المحتملة في الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت دولة خليجية أول الخطوات الاحترازية قبل اندلاع حرب محتملة بين أمريكا وايران في الخليج العربي.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تحويل مسار رحلات طيرانها المدني عن مناطق التوتر المحتملة بين واشنطن وإيران‬.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع “وغيرها من قدرات الردع”.

