شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن تعويض 113 مدنيا تضرروا من ضرباته في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن تعويض دفعة من المتضررين المدنيين اليمنيين جراء الآثار الناتجة من الضربات العسكرية العرضية الخاطئة.

وذكرت قيادة التحالف في بيان لها ان الدفعة من تعويضات المتضررين شملت (٦) حوادث تم من خلالها تسليم عدد ١١٣ حالة تعويضات من المساعدات المالية الطوعية التي لحقت بهم في هذه الحوادث، وبمبلغ إجمالي قدره اثنين مليون و593 ألف ريال سعودي.

وأوضح البيان أن الحوادث التي جرى تعويضها، خيمة زفاف في قرية “الراقه بني قيس” بمحافظة حجة، بئر مياه في قرية بيت سعدان، مستشفى عبس في مدينة عبس، مصنع تعبئة مياه الشام في مدينة عبس، المجمع السكني بمديرية المخا في محافظة تعز، منزل في قرية دار صبر (دار النصر) بتعز.

وأشار البيان إلى ان تسليم المساعدات جرى بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وعبر لجنة مشتركة خصصت لهذا الشأن لمراجعة سجل المتضررين والتأكد من صحة بيانات الأسماء المتضررة.

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وجددت قيادة التحالف حرصها الدائم والتزامها بقواعد الاشتباك وتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في تجنب استهداف المدنيين.

واعتبر بيان قيادة التحاف ان “هذا الحوادث عادةً ما تكون نتيجة وقوع حادث عرضي أثناء عملية استهداف (هدف عسكري مشروع) لمليشيات الحوثي مما ينتج عنه وقوع أضرار بشرية ومادية”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.