لماذا عاد الجنرال الأحمر في هذا التوقيت للعودة إلى مأرب؟

عاد نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن الأحمر إلى محافظة مأرب الخميس، بالتزامن مع حالة التوتر السائد بمحافظة شبوة التي شهدت مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية.

ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عقب عودته لقاءات للفريق على محسن الأحمر مع قيادات عسكرية بحضور قادة ألوية في الجيش في مشهد متوتر تعيشه محافظة شبوة التي يتهم فيها بإنه أحد أسباب حالة التوتر التي شهدته المحافظة من خلال قوات الجيش التي حسب ما يقوله مناوئي الأحمر تتلقاء الأوامر منه بشكل مباشر.

وتثير عودة نائب الرئيس إلى محافطة مأرب في هذا التوقيت الكثير من التساؤلات في وقت أعتبرها خصومه بإنها عودة تزيد من توتر الوضع في محافظة شبوة التى يحظى فيها الفريق علي محسن الأحمر بحضور كبير وأنصار بالمحافظة.

غير أن أنصاره أعتبروا عودته طبيعة ومن شأنها ستساعد على تهدائة الأوضاع إنطلاقا من مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية.

وكانت قيادات في المجلس الأنتقالي أرجعت أسباب التوتر في محافظة شبوة إلى الأدوار الخفية التي يلعبها علي محسن في توتير الوضع وحملته صراحة أسباب ما جرى من إحتقان ومواجهات عسكرية بالمحافظة ولا حقا أي فشل للهدنة.