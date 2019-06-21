تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية.. اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في قيمتها ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: اسعار الذهب عيار 24 11,178 ريال $44.66 سعر الذهب عيار 22 10,247 ريال $40.94 اسعار الذهب عيار 21 9,781 ريال $39.08 Advertisements اسعار الذهب عيار 18 8,384 ريال $33.49 سعر الذهب عيار 14 6,521 ريال $26.05 سعر الذهب عيار 12 5,589 ريال $22.33 اسعار أوقية الذهب 347,635 ريال $1,389 اسعار جنيه الذهب 78,248 ريال $312.62 اسعار كيلو الذهب 11,177,962 ريال $44,6590

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