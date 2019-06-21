مواطنون يشكون تردي الخدمة في مأرب بسبب تدخلات السلطة المحلية

تمارس كهرباء محافظة مأرب الإجحاف بحق مواطني المحافظة بقطع التيار الكهربائي على منازلهم ومنشآتهم الخاصة خلال فترات متفرقة من اليوم وبشكل مفاجئ.

وقال مواطنون إن التيار الكهربائي يتقطع على مدن وقرى ووديان المحافظة بشكل عشوائي ومتعمد يصل قطعها أحياناً في اليوم ل12 مرة على فترات متفاوته تصل فترة انقطاع المرة الواحدة نصف ساعة إلى 3 ساعات، وتتعمدها السلطة لأغراض سياسية واقتصادية على المواطنين، وتشكل ضغط عليهم بإعادة عدادات الكهرباء إلى منازلهم ودفع رسوم مقابل الخدمة؛ نظراً لمجانية الكهرباء للمواطنين بإستثناء المحال التجارية والمصانع الصناعية والفنادق.

مشيرين إلى "أن الكهرباء في مأرب كانت متواصلة قبل إندلاع الثورات في البلاد بفعل تشغيل المحطة الكهروغازية التي اعتمدتها حكومة "علي عبدالله صالح" في الأعوام الماضية والتي كانت الكهرباء تصل إلى محافظة صنعاء من مأرب، مبينين أن المحطة تعرضت للتخريب بعد الأحداث وأدت لتوقف الخدمة لأسابيع في المحافظة وإعادتها بمكائن كهرباء بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة تغطي كافة القرى والمدن، وتتعمد خلال فترات الصيف قطع التيار الكهربائي لساعات رغم توفر المازوت والديزل لتشغيلها.

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وأعرب المواطنين الذين يعيشون حالة من البؤس هذه الأيام نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة، عن أسفهم للحكومة والسلطة المحلية لمضايقة المواطنين خلال فترات الصيف واستمرار الكهرباء خلال الشتاء.

هذا، وأوضح مسؤول محلي أن الكهرباء الكهروغازية ستعود للخدمة منتصف السنة القادمة 2020م بعد استكمال صيانتها التي يجري العمل فيها هذه الأيام، مضيفاً أن الكهرباء ستصل لمنازل المواطنين في محافظة مأرب فقط، وستعمل على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.

وأردف أن تواجد محطة صافر للغاز بالقرب من الكهرباء الغازية ستسهم في استقرار التيار الكهربائي واستمرارها وتوصيلها للمنازل مجاناً.