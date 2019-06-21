الجيش يتقدم في مواقع جديدة بمديرية رازح بصعدة

تقدم الجيش اليوم في مناطق جديدة بديرية رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة "القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في رازح غرب صعدة وتمكنوا من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الانقلاب وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.

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