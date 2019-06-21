تقدم الجيش اليوم في مناطق جديدة بديرية رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة "القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في رازح غرب صعدة وتمكنوا من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.
وأشار المجيدي الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الانقلاب وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.
م
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتقدم في مواقع جديدة بمديرية رازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.