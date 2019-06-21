بن بريك: النظام الايراني مصدر قلق ولابد له من ضربة قاصمة

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أنه إذا لم تكن حربا شاملة تجتث النظام الإيراني الإرهابي فلا حاجة لأي ضربة إمريكية عسكرية محدودة يزداد النظام بها قوة وشعبية ( الضربة التي لاتقصم الظهر تقويه ) .

ودون بن بريك، في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، العقوبات الاقتصادية وتضييق الخناق على النظام الإرهابي هو ما يخشاه فعلا وإلا فحرب شاملة تسقط النظام كما صنعوا بنظام صدام حسين.

وأضاف ، النظام الإيراني الإرهابي مصدر قلق للعالم بمبدأ تصدير الثورة وهو من أسس نظام الحكم ولن تكون أمريكا وأوروبا في منأى عن إرهاب النظام فالعالم بأسره مصالحه متشابكة.

وقال المخطط الإيراني تسخير كل إمكانيات وموارد إيران لتصدير الإرهاب فتنظيم القاعدة وداعش وأساسهم تنظيم الإخونج مددهم من إيران.

Advertisements

منوهاً أن استمرار العقوبات على إيران يضعفها ويجعل سخط الشعب يزداد والتفكك الداخلي يتوسع.

مستطرداً بالقول إن "أي توجه عسكري إمريكي محدود مالم يكن لخلع النظام سيؤدي لاصطفاف جماهيري مع النظام بواقع الوقوف ضد العدوان".

لافتاً إلى أن "هذا ما يفسر جرأة إيران في التحرش باحثة عن ضربة محدودة تجمع الشعب حول النظام المتهالك".