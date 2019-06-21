قال وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، إن نظام الملالي يواصل طيشه وتهوره في الوقت الذي تركز فيه أمريكا على بناء إجماع دولي ضد عبث إيران بأمن وإستقرار الشرق الأوسط.
مشيرا أن ذلك يأتي على خلفية إسقاط إيران لطائراتها المسيرة وإثر هجماتها على ناقلات وأنابيب النفط وقواتها في العراق.
وتساءل قباطي بالقول: "هل تصحو طواغيت طهران من غيها قبل وقوع الفأس على الرأس؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر قباطي: متى تحصو طواغيت طهران من غيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.