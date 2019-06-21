قباطي: متى تحصو طواغيت طهران من غيها؟

قال وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، إن نظام الملالي يواصل طيشه وتهوره في الوقت الذي تركز فيه أمريكا على بناء إجماع دولي ضد عبث إيران بأمن وإستقرار الشرق الأوسط.

مشيرا أن ذلك يأتي على خلفية إسقاط إيران لطائراتها المسيرة وإثر هجماتها على ناقلات وأنابيب النفط وقواتها في العراق.

وتساءل قباطي بالقول: "هل تصحو طواغيت طهران من غيها قبل وقوع الفأس على الرأس؟!".