شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من وصولة الى مأرب ..الجنرال علي محسن الأحمر يبدأ اول تحرك عسكري ويستدعي عدد من القيادات العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة ان الجنرال علي محسن الأحمر الذي وصل الى مأرب يوم أمس، استدعا ضباط موالين له في شبوة بشكل عاجل .

وذكرت المصادر ان قائد اللواء 21 ميكا “جحدل حنش ” المتهم بتفجير الوضع في عتق، غادر اليوم الى مأرب بموجب توجيهات علي محسن الأحمر .

وتأتي هذه الدعوة عقب توصل الى هدنة بين قوات النخبة الشبوانية، والقوات المشتركة بموجبها تم وقف الاشتباكات في مدينة عتق وعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الاحداث الأخيرة.

وتتهم اطراف في شبوة علي محسن الأحمر بدفع قوات موالية له للسيطرة على منابع النفط بالمحافظة .