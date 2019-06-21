عاجل.. التحالف العربي يستهدف 5 زوارق مفخخة لميليشيا الحوثي في الحديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، صباح اليوم الجمعة، عملية استهداف نوعية شمالي محافظة الحديدة، ضد أهداف معادية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية كانت تعد لتنفيذ هجوماً وشيكاً يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأهداف شملت عدد 5 زوارق مفخخة ومسيرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيات الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية، تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وأضاف العقيد المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، في انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

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كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية، بحسب المالكي.

وبين المتحدث باسم التحالف العربي، أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات الحرس الثوري الإيراني تم نقلها من خلال خبراءه وعناصره الداعمة للميليشيا الحوثية، التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وإنهاء الانقلاب.