صحيفة: الحوثي يستنسخ خطط ايران في استهداف المدنيين

قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم إن مليشيا الحوثي تواصل خلال الأیام الماضیة، جرائمھا وأعمالھا التخریبیة، في انتھاك الأعراف والقوانین الدولیة، التي تجرم استھداف المنشآت المدنیة في أوقات الحروب، وذلك بمحاولة استھدافھا محطة تحلیة المیاه في الشقیق، والذي یؤكد تبني العصابات الحوثیة نفس الخطط الإیرانیة، التي مارستھا في بعض الدول العربیة من حیث ضرب البنى التحتیة، وتدمیر كل مقومات الحیاة.

وجاء السلوك الإجرامي لمیلیشیات الحوثي باستھداف المنشآت المدنیة واتباع سیاسة الأرض المحروقة وتدمیر مقدرات الشعب الیمني، عقب

ھزائمھا المتلاحقة بجبھة الحدیدة في محاولات یائسة من عناصرھا لإعاقة تقدم قوات الجیش والمقاومة الیمنیة، التي باتت تسیطر على العدید من المواقع الاستراتیجیة داخل الیمن

ترقب انتفاضة شعبیة

تشھد أغلب المحافظات والمدن الیمنیة حالة من الغلیان الشعبي ضد المیلیشیات الحوثیة، جراء ممارساتھا الإرھابیة واستھداف مسلحیھا المدنیین الأبریاء والبنى التحتیة داخل الیمن وسط رفض شعبي قاطع لھذه الممارسات الإجرامیة، ما ینذر بانتفاضة شعبیة في وجھ عناصر المیلیشیا، والذي من شأنھ أن یزید من وتیرة انتھاكات الحوثیین بحق كافة المدنیین والمحافظات الیمنیة، خاصة وأن العبث الحوثي لم یقتصر على استھداف البن التحتیة في الیمن، بل استھدفت العصابات الحوثیة، منشآت سعودیة مدنیة متحدیة بذلك كل القوانین الدولیة والإنسانیة، والأعراف الدولیة.

إرھاب عابر للحدود

یأتي استھداف الحوثیین للمدنیین والأعیان المدنیة بطریقة ممنھجة، بما یؤكد ضربھا بكل القوانین الدولیة الإنسانیة وقواعده العرفیة عرض الحائط دون أي مبالاة، متجاھلة الحمایة الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، التي یكفلھا للمدنیین والأعیان المدنیة، وبما یكشف للعالم ویثبت بما لا یدع مجالا للشك حصول ھذه المیلیشیات الإرھابیة على المزید من الأسلحة النوعیة الجدیدة المختلفة، واستمرار النظام الإیراني، في ممارستھ للإرھاب العابر للحدود من خلال استمرار عملیات التھریب، وانتھاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنھا القرار2216 والقرار 2231.

الداخل الیمني

منذ اللحظات الأولى للانقلاب الحوثي الإیراني على السلطة في الیمن، مارس الحوثیون عملیات انتقامیة واستھدافا لكل المدنیین والأعیان المدنیة، وتعمدت المیلیشیات قصف وضرب المنشآت الحكومیة والحیویة من أجل تعطیل كل منابع الحیاة، ولم یتوقف العبث الحوثي عند تجنید الأطفال وتلغیم الأرض، وقتل الأبریاء وتفجیر المنازل، وتدمیر المساجد ودور العبادة، بل ھاجمت عصابات الحوثي من خلال قذائفھا الإیرانیة خیام الأعراس، وقتلت أعدادا كبیرة من المدنیین، مثلما استھدفت بعض الأحیاء المدنیة والسكنیة

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مدینة تعز

استھدفت المیلیشیات الحوثیة الأحیاء السكنیة في محافظة تعز جنوب صنعاء، واستھدفت المنازل والأحیاء السكنیة بقذیفة ھاوزر، وسقط عدد كبیر من الأبریاء بینھم نساء وأطفال وشیوخ، دونما تتحرك أي منظمة إنسانیة أو جمعیة دولیة لتسجیل أعداد الضحایا أو الحدیث عن ذلك، وترك المجال مفتوحا للحوثي لممارسة الإرھاب على طریقتھ الإیرانیة.

تلغیم الحدیدة بعد أقل من ساعة من إعلان اتفاق السوید قامت المیلیشیات الانقلابیة بقصف مدفعي لعدد من الأحیاء والمواقع وسط مدینة الحدیدة، من مدافعھا المتمركزة في كلیة الآداب وفي حي غریب ومحیط المؤسسة العامة للكھرباء، ونتج عن القصف العنیف سقوط ضحایا في حي الربصا، وتدمیر عدد

من المباني.

مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في جریمة جدیدة تستھدف غذاء ملایین الیمنیین، أقدمت میلیشیات الحوثي على استھداف مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدینة الحدیدة بعدد من قذائف الھاون، ما أدى إلى نشوب حریق كبیر في أحد الصوامع، التي تحتوي على كمیات كبیرة من مادة القمح، التي تكفي ثلاثة ملایین شخص ولمدة ثلاثة أشھر استھدف الحوثیون المدارس والجامعات من وقت مبكر، ونال الكثیر منھا نصیب الأسد من القذائف الحوثیة الإیرانیة، فیما تحول البعض منھا إلى ثكنات عسكریة وفرض الحوثیون في الثلث الأخیر من تلك المنشآت تعلیمھم وكتبھم الطائفیة، لتشھد الیمن أكبر عملیة تدمیر للتعلیم.

مجموعة إخوان ثابت التجاریة

قصفت المیلیشیات الحوثیة مجموعة إخوان ثابت التجاریة العائلیة، أكثر من أربع مرات بقذائف ھاون كما تم استھداف سكن الموظفین والعمال، والذین یقدرعددھم بألف عامل وموظف، وكان الھدف تعطیل عملھا ودروھا الإنساني والغذائي.

وتعتبر مجموعة إخوان ثابت، أحد أكبرالشركات الضخمة في الحدیدة، حیث إنھا تتمیز بتعدد وتنوع الأنشطة، وتشمل تسویق السلع الصناعیة

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والسیارات والمعدات ومواد التشحیم والأغذیة المجمدة والمبردة وتصنیع منتجات الألبان والعصائر والزیوت النباتیة والسمن وكرتون التعبئة والتأمین العام والشحن والتفریغ والطباعة ومزارع الألبان والرعایة الصحیة والاستثمارات.

محطات الكھرباء

مارست العصابات الحوثیة أسالیب قذرة تسببت في تعطیل الكھرباء عمدا من خلال إشعال النیران فیھا وضربھا بالقذائف والمدافع، إضافة إلى سرقة المعدات والأسلاك والكابلات الكھربائیة في عدد من المحافظات الیمنیة منھا الحدیدة والمھرة وغیرھا.

تدمیر المزارع والحقول

وصلت أیدي العبث الحوثیة إلى تدمیر المزارع المنتجة وإیقاف عملیات الاستفادة من تلك المزارع وھدما وحرقھا، والعبث فیھا بكل أشكال العبث وتحویلھا لمواقف لمعدات الانقلابیین ودباباتھم، في صورة انتقامیة من الإنسان والمكان في الیمن.

خارج الیمن

فیما تتواصل تھدیدات القیادات الحوثیة یوما بعد یوم، لتصل إلى دول عربیة، یواصل الإیرانیون ومن خلال أدواتھم الحوثیة استھداف المدنیین والأعیان المدنیة في السعودیة، بعد أن أحرقوا الأخضر والیابس في الیمن، ویأتي ھذا الاستھداف خارح الحدود الیمنیة، لیشمل

مطارات ومدارس

ومستشفیات وأحیاء سكنیة، فضلا عن استھداف الحرم المكي الشریف وقت الذروة، وظھر ذلك العام الماضي قبل الحج بعدة أیام، والعام الحالي في العشر الأواخر من شھر رمضان الكریم، وأكد ھذا الاستھداف المتواصل والھمجي مخالفة الحوثییین لكل الأعراف والقوانین الدولیة.

مطار أبھا الدولي

بینما فشل الحوثیون عدة مرات في استھداف مطار أبھا الدولي، والذي یحظى بكثافة مسافرین على مدار الیوم، إلا أن مقذوفا حوثیا سقط على صالة القدوم، ما تسبب في إصابة قرابة 26 شخصا، بینھم أطفال ونساء.

محطة تحلیة المیاه بالشقیق یعمل الحوثیون على استھداف المنشآت الحیویة والأعیان المدنیة والحیویة وكافة البنى التحتیة، وتحاول المیلیشیات مواصلة استھدافھا لكل ما یخدم الأحیاء، لأنھا تخطط إلى تدمیر كل أنواع العیش، ولذا حاولت المیلیشیات الحوثیة استھداف البنیة الحیویة لتحلیة المیاه بمحطة الشقیق، بمقذوف تم

طلاقھ من الأراضي الیمنیة.

سیاسة إیرانیة تثبت الأعمال التدمیریة الممنھجة في كافة أنشطة وأعمال الحوثیین سواء كانت إعلامیا أو حربیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا، استخدام العصابات الحوثیة نفس الخطوات الإیرانیة التي مارستھا في بعض الدول العربیة، من حیث ضرب البنى التحتیة، وتدمیر كل مقومات الحیاة، حیث لا تمیز

المیلیشیات الحوثیة بین مدنیین وأعیان مدنیة سواء في الداخل الیمني أو حتى خارج الحدود، باستھداف مدن وأحیاء سكنیة ومطارات وأعیان مدنیة

مختلفة، لیستمر التخبط الإیراني الحوثي بممارسة عملیاتھ الھمجیة ھنا وھناك، من خلال عصابات تدمیریة إرھابیة ھدفھا تھدید الملاحة الدولیة،

واستھداف الآمنین من المدنیین والأعیان المدنیة المختلفة.