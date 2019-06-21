استشهاد وإصابة 7 جنود في تفجير عبوة ناسفة بمديرية القطن بحضرموت

قالت مصادر محلية إن ثلاثة جنود استشهدوا اليوم فيما اصيبت اربعة اخرين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية القطن بوادي حضرموت. وذكرت المصادر أن الانفجار وقع بمديرية القطن واسفر عن سقوط عدد من العسكريين. واستهدف مجهولون طقم عسكري بالقرب من مطعم تنزانيا غربي القطن ادى لاستشهاد 3 جنود واصابة أربعة آخرين بجروح وصفت بالمتوسطة.

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