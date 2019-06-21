اتفاق بين القنصلية والهندل لتعامل مرضى اليمنيين مثل المواطن الهندي

عقدت القنصلية اليمنية في الهند مع مستشفى "انترناشيونال" الهندي، على معاملة المرضى اليمنيين الذين يتلقون العلاج في الهند نفس معاملة المواطنين الهنود.

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام للجمهورية اليمنية في مومباي السفير يحيى غوبر والمستشار الطبي بالقنصلية الدكتور إسكندر الحاج، مع مدير انترناشيونال هوسبتل (lnternationl Hospitl) الدكتور أفضل نور خان الواقعة في مدينة اورنج اباد.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على معاملة المرضى اليمنيين مثل المرضى الهنود من حيث تكلفة العلاج مع تخفيض آخر قدره ١٠%.

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وترفع المستشفيات الهندية تكاليف العلاج على المرضى الأجانب من ٢٠% إلى ٣٠% زيادة عما يدفعه المرضى الهنود.

كما جرى الاتفاق على استقبال وتوزيع المريض من وإلى المطار وتوفير وجبة غذاء للمريض والمرافق له أثناء الرقود بالمستشفى، في الوقت الذي تقدم فيه جميع المستشفيات الوجبة للمريض فقط.

كما تم الاتفاق على اصدار الدعوات من أجل الحصول على التأشيرة مجانا إلى الدولة التي يعيش فيها المواطن اليمني بغية الحصول على التأشيرة لدخول الهند.

وعبر القنصل العام يحيى غوبر، عن شكره لجهود مدير مستشفى انترناشيونال الدكتور خان، والتسهيلات التي قدمها للمرضى اليمنيين.