شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين يطلقون صاروخ بالستي باتجاه السعودية ...شاهد صورة أولية للهدف الذي إصابة "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فشلت مليشيا الحوثي وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في إطلاق صاروخ باليستي من صنعاء.
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصاروخ سقط في مقبرة بشمال صنعاء، وتحديدا في حي العبادة القريب من مقر البحث الجنائي بجولة عمران.
وذكرت مصادر خاصة أن المليشيا أطلقت الصاروخ من معسكر الصيانة في شمال صنعاء غير أن عملية الاطلاق تعثرت ليسقط في مقبرة العبادة.
أما التحالف العربي فأكد رصده إطلاق الحوثيين لصاروخ من حرم جامعة صنعاء باتجاه مناطق مدنية مأهولة داخل الأراضي اليمنية حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي السابع عشر من هذا الشهر ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع أن خبراء إيرانيين وآخرين من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي فشلوا في إطلاقه من قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.
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