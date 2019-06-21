عاجل : انهيار جديد ومفاجى للريال اليمني امام العملات الأجنبية "اخر تحديث السعر الصرف"

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم الجمعة الموافق21 يونيو 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء562البيع | 564

الريال السعودي : شراء149.5| 150.5 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء563البيع | 565

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