مسؤول: الغذاء العالمي يوقف نشاطه في صنعاء

أبلغ برنامج الغذاء العالمي، الحكومة بوقف توزيع المساعدات الغذائية في العاصمة اليمنية صنعاء بدءاً من غد الجمعة، بسبب سرقة ميليشيا الحوثي الإيرانية للمساعدات، ورفضها إجراءات البرنامج لمنع التلاعب والسرقات.

وذكر وزير في الحكومة وفقا لما نقلت عنه صحييفة «البيان»، أن مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وبرنامج الغذاء العالمي، أبلغا الجانب الحكومي، انتهاء المهلة التي منحها ممثل البرنامج ديفيد برازلي لميليشيا الحوثي للقبول بمقترح البرنامج، باعتماد نظام بصمة العين للمستفيدين، من أجل منع سرقة المساعدات، بعد ثبوت قيام الحوثي بسرقتها والتلاعب بأسماء المستفيدين، وتوجيهها إلى غير الهدف منها.

وأوضح أن المهلة انتهت اليوم، وأن أولى خطوات برنامج الغذاء العالمي، تبدأ غداً بوقف توزيع المساعدات في صنعاء، على أن تمتد إلى بقية مناطق سيطرة الميليشيا، على أن يستمر البرنامج في تقديم المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرة الشرعية، حيث لم يسجل البرنامج أي سرقة أو تدخل من قبل السلطات في أعماله.