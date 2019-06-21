قوات الجيش تتقدم في البيضاء والضالع وتطرد المليشيا

قتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي الموالية لإيران فيما جُرح آخرون غرب منطقة باجة حجر شمال غربي الضالع، وسط تقدم للشرعية في جبهة البيضاء، وخروقات للمليشيا الحوثية في الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية بحسب صحيفة البيان، إن القوات المشتركة والحزام الأمني، استهدفت موقعاً حوثياً في منطقة «التِّنامي» غرب «باجة حجر»، كانت عناصر المليشيا تتمركز فيه، وسلاحها الذي موّهته بين الأشجار، إلا أن القوات المشتركة باغتتهم بالقصف العنيف، وهو ما أدى إلى مصرع وجرح جميع من كانوا في الموقع، فضلاً عن تدمير السلاح الذي كان بحوزتهم.

تقدم في جبهة قانية

في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة «قانية» بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي. وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي «حوران» و«قانية»، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي، التي لاذت بالفرار.

وأكدت المصادر سيطرة القوات على عدد من مواقع تمركز المليشيا الحوثية، المطلة على «اليسبل» بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي «عبل»، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

بالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع تمركز الميليشيا، في منطقة «الشبكة»، بالجبهة ذاتها، ما أدى إلى تكبيد الميليشيا خسائر في العدد والعدة.

مقتل قيادي حوثي

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وأفادت مصادر ميدانية بمصرع القيادي الحوثي المُكنى «أبو محمد القحيم»، الذي ينتمي لمحافظة إب، حيث قتل بمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

وبحسب المصادر، فقد قتل القحيم مع عدد من مرافقيه، ويعد من القيادات الميدانية الحوثية الفاعلة، ويشغل مدير أمن منطقة ربابة بمديرية القفر شمال إب.

خروقات الحديدة

إلى ذلك، شنت ميليشيا الحوثي هجوماً جديداً، عقب ساعات قليلة من كسر القوات المشتركة هجوماً آخر، على مركز مديرية «التحيتا»، جنوبي محافظة الحديدة، ضمن سلسلة خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار. وقالت مصادر ميدانية، إن الميليشيا شنت هجوماً ثانياً على مركز مديرية «التحيتا» من الجهة الغربية، بعد تصديها لهجوم مماثل شنته من الجهة الجنوبية، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة. وكثفت هذه الميليشيا قصف الأحياء السكنية وسط التحيتا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأهالي.

في محافظة تعز، تمكنت قوات اللواء 35 مدرع من إحباط هجوم مباغت للميليشيا استهدف إغلاق المنفذ الوحيد للمحافظة مع بقية المناطق المحررة. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات اللواء في منطقة دقم الصيح بجبهة الأحكوم، استهدفت تجمعات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية بعد محاولتها التقدم لقطع طريق هيجة العبد، المنفذ الرئيسي للمحافظة إلى المناطق المحررة.

ووفقا لهذه المصدر، فإن مدفعية اللواء 35 مدرع استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا «بجوار بيت الجنيد عند خزان شراق»، محققه إصابات مباشرة وخلفت خسائر في صفوف الميليشيا، وأفشلت الهجوم بعد سقوط عدد من المهاجمين قتلى وجرحى.