قائمة بأسعار الخضروات والفواكة في مأرب

تختلف أسعار المواد الغذائیة والخضروات والفواكه واللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.

ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم الجمعة للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات والفواكه في المحافظة على استقرار اسعارھا، ومن أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. وعلى مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطیخ.

وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

- الطماطم = 600 ریال

- البطاطس = 350 ریالا

ـ البصل = 300 ریال

ـ الكوبش = 300 ریالا

البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة

ـ البیبار = 500 ریال

ـ الباذنجان = 700 ریال

ـ الكراث والبقدونس والنعناع والخس = العصبة بـ 50 ریالا

- الموز = 400 ریال

الشمام = 400 ریالا

الكومثرى = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

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ـ التوت = 1000 ریال

- التفاح الخارجي = 2000 ریال

ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال

- الكوسة = 450 ریال

- الجزر = 600 ریال

- الخیار = 550 ریال

- لحوم الابل = 4000 ریال

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

ـ الدقة 5000 ریال

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمه، فھناك من 100، ومن 1200 ومن 1500 ومن 2000 ومن

3000 ریال.

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل المحافظة عن صنفین.

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكه الخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.