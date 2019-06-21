شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي جنوبي يقطع الشك باليقين ويكشف ما الذي يحدث في شبوة وماهي القوات المسيطرة على المدينة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعض الاطراف الجنوبية هللت لما حدث في شبوة وقرأنا عشرات الدعوات للنخبة للهجوم على قوات الجيش وآخرين اتخذوا نفس الموقف في الاتجاه المضاد.

وبدل مانسمع اوقفوا الحرب قرأنا اقشوطهم اقتلوهم صبوا الزيت على النار ولا كأن من سيقتل في شبوة جنوبي.

قرأت منشورات كثيرة تدعو للإجهاز على قوات الجيش بشبوة رغم انها كلها من ابناء المحافظة ولايوجد فيها شمالي واحد.

ولما تجي تسألهم يقولوا لك هذه قوات "علي محسن الاحمر" ، هذه تبع الشرعية واي لواء تبع الشرعية يجب ان يٌباد.

متأكد ياحبوب ؟ أي لواء ولا بس اللي بشبوة؟

ولما تتبع تشكيل هذه القوات تجد اكثر من لواء للشرعية في مناطق بعض الاطراف الجنوبية التي تحرض ابناء شبوة على ان يخوضوا قتالا ضد بعضهم البعض..

طيب ليش يا ابن الحلال؟

ما انت عندك بمديريتك كمان لواء أو اثنين تابعين للشرعية من ابناء منطقتك ويتسلمون مرتباتهم من الشرعية وقادة الالوية هذه يهاتفون علي محسن الاحمر يوميا ويستلمون دعمهم المالي والعسكري منه ولا قد سمعنا أو قرأنا انهم بلاسنة وانهم خونة وانه مآجورين رغم انها قوات شرعية 100%.

طيب انت ليش ماتشيطن هذه القوة اللي بمديريتك ومحافظتك ؟ ليش ماعمرنا سمعنا كلمة شيطنة واحدة بحق هذه القوات..

ليش مطلوب من ابناء شبوة انهم يتقاتلون ما تتقاتلوا انتم قبلهم علشان تثبتوا للناس ان كل الوية الشرعية مرفوضة ومشيطنة مش على حسب المنطقة.

لاياحبيبي الناس مش هبل لهذه الدرجة ..

تشتوا تشيطنوا كل الوية الشرعية عموا ابوها على كل المحافظات مش منطقة ايوه و منطقة لا.

على ابناء شبوة ان يكونوا اكثر وعيا ويرفعوا الخارطة لفوق شوية ويعدوا كم معسكرات للشرعية في محافظات كثيرة غير عدن متعايشة فيها قوات الشرعية والامارات جنبا الى جمب ويصلوا انهم يناموا بغرف واحدة.

وانتم زيهم ومش اقل شأن من احد ولا هبلان بيضحكوا عليكم بشعارات صفوهم اقشوطهم انتم ابناء محافظة واحدة وبتظلون اخوة .

ومن سيحرض على قتال الاخوة قولوا له تفضل اولا ورينا القتال في محافظتك ومنطقتك وبالبدوي .. اقدموا وبانلحقكم ...

شيطنوا الشمال عن بكرة ابيه.

وتتم الان عملية شيطنة الجنوب.

شبوة واهلها اعقل من ان يتم جرهم الى أي مستنقع قتال..

كونوا اذكى ونثق انكم الاذكى ..

وراجعوا كلامي هذا ، وستدركون الحقيقة المرة

راجعوه حرف حرف واذا اخطأت راجعوني.

فتحي بن لزرق

20 يونيو 2019