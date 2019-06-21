شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل للتحالف العربي عن بدء أخطر عملية عسكرية في اليمن وهذه نتائج وتفاصيل أولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، عن استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية شمال الحديدة.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة مؤكداً انهم مستمرون في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيا الحوثي وأن الاستهدافات تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية..

وأكد التحالف أن الأهداف شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة مجهزة للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن المليشيات تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة والتي وردت في اعادة الانتشار منطلقا لعملياتها.

وكانت مواجهات عنيفة دارت إلى جهتي الشرق والشمال داخل مدينة الحديدة، وجولة الحلقة ومنتجع الواحة، ونشب قتال في شارع الخمسين شرق المطار.

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وكانت مصادر ميدانية أشارت إلى نشر الميليشيا مسلحين بكثافة وإعادة تموضع القناصة وتكثيف النقاط والانتشار في الأحياء وعبر خطوط التماس المتقدمة.

واستخدمت الميليشيات مدارس ومنشآت عامة ومرافق حيوية داخل المدينة كمواقع لمدفعية نشطة في عشرات النقاط.

فيما اعتبر مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، أن ‏التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وجدد عضو فريق الحكومة اليمنية الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم.