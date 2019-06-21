شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوزير الذي قال عنه مهدي المشاط انه لو عاد الى اليمن فسوف يقطع لسانه ويعلق جسده عاريا في باب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد مهدي المشاط الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في حكومة الرئيس هادي بانه لو عاد الى اليمن فسوف يقطع لسانه ويعلق جسده عاريا في باب اليمن.

وقال المشاط " للمسيرة نت " ان عسكر هو الذي يتولى عملية تغطية الجرائم التي تحدث من قبل طائرات العدوان حسب وصفه ، قائلا ان الناطق باسم التحالف يعترف بتلك الاخطاء بينما عسكر يقول انها ليست كذلك .

تهديدات المشاط جاءت في اعقاب حديث الوزير عسكر الذي كشف في حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الحوثيون في حق الوطن والمواطن.

وقال عسكر المأساة كبيرة مازالت تجري على أرض اليمن، منذ أكثر من 4 سنوات لم تنقطع معاناتهم ما بين القتل والإصابة والمرض والجوع والقهر، لا يعرف الكثير منهم ما الذي يجري، ما بين مجتمع دولي متواطئ، ومصالح إقليمية لا تراعي أي من مبادئ حقوق الإنسان.