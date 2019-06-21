شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحديدة تشتعل من جديد.. والتحالف يطلق تحذير عاجـــل للمواطنين بالابتعاد عن هذه المواقع.. المواقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا التحالف العربي المدنيين إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة. وأكد التحالف العربي، على استمراره في تحييد قدرات مليشيا الحوثي العدائية والإرهابية. وكان قد أعلن التحالف العربي، عن استهداف قوارب حوثية مفخخة شمال مدينة الحديدة.

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