شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مختار الرحبي يعلن اقتراب ساعة الصفر .. والرئيس هادي يصدر قرارات قاسية لاجتثاث العبث الإماراتي في سقطرى وشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار مستشار وزارة الإعلام اليمنية ، الصحفي المعروف، مختار الرحبي، على أن الرئيس هادي بصدد اتخاذ قرارات وصفها بالقاسية بشأت التصعيد الإماراتي الأخير في سقطرى وشبوة.

وقال الرحبي في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، إن "‏نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خرج وتحدث عن ما يحدث في المناطق الجنوبية ووزير النقل ومحافظ سقطرى خرج ببيان صحفي حول محاولة الانقلاب الفاشلة".

وبخصوص تدخل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، فقال المستشار الرحبي: " اما لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية لان الرئيس اذا خرج للحديث حول ما يحدث سيتحدث ويتخذ قرارات قد تكون قاسية على الجميع".