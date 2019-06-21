شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار جمهوري مرتقب يطيح بأبرز وأشجع وزراء الشرعية واحالته الى التحقيق (الاسم + الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية بالعاصمة السعودية الرياض ان الرئيس هادي بصدد إصدار قرارات جمهورية تطيح بعدد من وزراء الشرعية.

وقالت المصادر ان قرار جمهوري مرتقب باقالة وزير النقل صالح الجبواني وإحالته للتحقيق.

واشار الإعلامي صلاح بالغبر في منشور على صفحته بموقع فيس بوك ان القرارات الجمهورية ستشمل وزير النقل صالح الجبواني ووزير الإعلام معمر الارياني.

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والوزير الجبواني هو أشجع وزير في الشرعية ، ولميتردد في مواجهة الممارسات الإماراتية في المحافظات المحررة وفضحها في كل مكان ،ولم يعبأ بالكثير من الضغوط السياسية والحملات الإعلامية من قبل الإمارات والمجلس الانتقالي التابع لها.

فيما طالب المحلل السياسي عبد الولي احمد سلام الشرجبي من الرئيس هادي ان يكون سندا لامثال هؤلاء الوزراء لأنهم يكسبون الحكومة الشرعية مكانة كبيرة في المناطق المحرة.