شكرا لقرائتكم خبر عن التحـالف العربي يستهدف مواقع حوثية شمال الحديدة بينها قوارب مفخخة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التحالف العربي في اليمن إنه استهدف مواقع تتبع مليشيات الحوثي الإرهابية شمال الحديدة.

وأضاف التحالف في بيان أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية.

وناشد التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.



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