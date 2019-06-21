شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .." البنتاجون" يستبق الرد العسكري الوشيك على ايران بنشر دليل قاطع باستهداف ايراني متعمد للطائرة الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المتحدث بأسم وزارة الدفاع الأمريكية قبل قليل مسارا لتحليق الطائرة بدون طيار التي اسقطتها ايران في المياة الدولية . وأوضح المتحدث بأسم " البنتاجون " ان مسار الطائرة يؤكد بشكل قاطع أنها لم تدخل الأجواء الايرانية وان ايران استهدفتها وهي تحلق فوق المياه الدولية القريبة من الأجواء الايرانية.

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