شكرا لقرائتكم خبر عن الرحبي يخاطب البركاني سقطرى وشبوة وماجرى في عدن من تمرد على الشرعية أقل اهمية من قصة بيت الوصابي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد مستشار وزراة الاعلام مختار الرحبي موقف رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني من الاحداث الجارية في سقطرى وشبوة . وتسأل الرحبي هل كانت سقطرى وشبوة وماجرى في عدن من تمرد على الشرعية أقل اهمية من قصة بيت الوصابي التي تفاعلتم معها مشكورين واتضح لاحقا انها مجرد اكذوبة لم تستطيعوا الصبر حتى تتبينوها ؟ وقال الرحبي في منشور علي صفحته علي الفيس بوك اليوم ما يحدث في سقطرى وفي شبوة من محاولات انقلابيةوأعمال ضد سلطة الدولة من قبل أطراف معرفة لدى الجميع اذا كان مجلس النواب سيلتزم الصمت في القضايا المركزية ويتجاهل اهتمامات الناس في اقدس قضاياهم فاي معنى لهذا المجلس وكيف سنعول عليه حد تعبيره



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرحبي يخاطب البركاني سقطرى وشبوة وماجرى في عدن من تمرد على الشرعية أقل اهمية من قصة بيت الوصابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.