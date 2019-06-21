شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي اليمني الشوافي يكشف ماذا سيحدث اليوم الجمعة 21 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشوافي : الجمعة 21 يونيو الانقلاب الصيفي واطول نهار على شمال الكرة الارضية وبداية الشتاء واقصر نهار على جنوب الكرة الارضية.





كشف الفلكي عدنان الشوافي"الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك عن بداية الصيف بالمفهوم الفلكي و يقول الوقوف / الانقلاب الصيفي فلكيا ارتبط ببلوغ نقطة شروق الشمس للراصد أقصى ميل لها نحو الشمال الشرقي لتبدا بعد ذلك التاريخ تغير اتجاهها، ويكون ذلك هذا العام يوم الجمعة 21 يونيو 2019 18:54 بتوقيت صنعاء (UTC+3)، حيث تتعامد أشعة الشمس على ما يعرف بمدار السرطان (تقريبي دائرة عرض 23.4 درجة شمال خط الاستواء)



وبذلك تكون الجمعة بداية الصيف على النصف الشمالي للكرة الارضية و يستمر هذا العام لنحو 93 يوم و 15 ساعة و56 دقيقة حتى الاعتدال الخريفي القادم بتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 10:50 بتوقيت صنعاء.



يوافق حدوث الإنقلاب الصيفي أطول نهار في السنة فمثلا يبلغ طول النهار يوم الجمعة 21 يونيو في صنعاء ما يقارب 13 ساعة 2 دقيقة و يزيد طول النهار عن ذلك كلما كانت المنطقة/ الدول واقعة الى الشمال، حتى يصل طول النهار نحو 24 ساعة (لا ليل) في الدائرة القطبية (دائرة عرض 66.6 شمالاً).



كما توافق الإنقلاب الصيفي مع أطول نهار بتوافق الانقلاب الشتوي مع اقصر نهار في السنة، الجدير ذكره أن الدول و المناطق الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الارضية مثل الارجنتين و تشيلي و جنوب افريقيا و استراليا … الخ سوف يشهدون اقصر نهار في السنة يوم الجمعة 21 يونيو، وبالنسبة لهم ولجميع المناطق و الدول في النصف الجنوبي للكرة الارضية يعتبر يوم الجمعة 21 يونيو انقلاب شتوي (بداية الشتاء).

