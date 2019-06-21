شكرا لقرائتكم خبر عن ’’حصان’’ يتحرش بـ ’’حليمة بولند’’ في رحلة خارجية .. شاهد ردة فعلها المفاجئة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو ركوب الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الخيل خلال رحلتها الأخيرة في فرنسا.

وبعد لحظات، فقدت “بولند” السيطرة على الحصان وأخذت تصرخ، ثم قالت إنها سقطت فعلا من على ظهر الحصان.

وأضافت بعد نشرها للمقطع:” آخر شيء طحت من الحصان، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال ” .

ونال فيديو بولند ردود فعل واسعة منها الساخر ومنها المعجب وآخر المعارض، فيما قال أحد المعلقين على سناب شات، إن الحصان لم يستطع تحمل وجود حليمة بولند فوقه فأقدم على التحرش بها وإسقاطها!.

شاهد الفيديو أدناه: