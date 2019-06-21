شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الاماراتية تفاجئ الجميع وتنشر اسلحتها الثقيلة والخفيفة في مداخل عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن نشرت دبابات وعربات على مداخل المدينة. وأكدت المصادر لبوابتي أن القوات إماراتية وخالية من أي قوات يمنية. ولم تذكر المصادر سبب انتشار تلك القوات الكبيرة.

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