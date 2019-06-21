شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفجر مفاجئة: ستعرفون قريبا إن كانت أمريكا ستضرب إيران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".
وقال الرئيس الأمريكي: إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وإن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي ولدينا ما يوثق ذلك
وكان ترامب قد اعتبر في تغريده سابقة له، أن إيران "ارتكبت خطأ جسيما جدا" بإسقاط الطائرة الأميركية المُسيرة قرب مضيق هرمز.
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