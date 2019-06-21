شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من موجة حر في عدة محافظات [درجات الحرارة المتوقعة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية مابين 40 إلى 45 درجة مئوية.

ونصح المركز في نشرته الجوية الصادرة، الخميس، بالاكثار من شرب المياه والسوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً، واستخدام المظلات الشمسية، وارتداء الملابس القطنية البيضاء الخفيفة.

وتوقع المركز هطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية خفيفة ومتوسطة على اجزاء من المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوبا، واحتمال امتدادها إلى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ البيضاء، أبين وشبوة وأجزاء متفرقة من محافظة حضرموت.